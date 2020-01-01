У Володимирі лікарі, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримали доплати до зарплати





Отримали і перший транш від НСЗУ в розмірі 4 мільйони 461 тисяч 740 гривень, з яких 2 мільйони 750 тисяч гривень спрямують на виплату авансу медикам за квітень, - інформує



Так, із міського бюджету доплати за березень отримали всі працівники приймального, інфекційного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.



Для сімейних лікарів і медсестер первинної ланки, які працюють у “КП “Володимир-Волинський ЦПМД” є можливість та ресурс “простимулювати” медиків за рахунок фінансів НСЗУ, із яких вони отримують кошти на оплату праці.



Окрім виплати авансу, видатки з першого траншу Національної служби здоров’я України підуть на поточні видатки – придбання пального, харчування, медикаменти тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання на час карантину встановило доплати до заробітної плати для медичного персоналу, задіяного в боротьбі з COVID-19, на що виділили 140,7 тисяч гривень з міського бюджету.Отримали і перший транш від НСЗУ в розмірі 4 мільйони 461 тисяч 740 гривень, з яких 2 мільйони 750 тисяч гривень спрямують на виплату авансу медикам за квітень, - інформує пресслужба мерії.Так, із міського бюджету доплати за березень отримали всі працівники приймального, інфекційного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.Для сімейних лікарів і медсестер первинної ланки, які працюють у “КП “Володимир-Волинський ЦПМД” є можливість та ресурс “простимулювати” медиків за рахунок фінансів НСЗУ, із яких вони отримують кошти на оплату праці.Окрім виплати авансу, видатки з першого траншу Національної служби здоров’я України підуть на поточні видатки – придбання пального, харчування, медикаменти тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію