У Володимирі лікарі, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримали доплати до зарплати
Сьогодні, 18:30
Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання на час карантину встановило доплати до заробітної плати для медичного персоналу, задіяного в боротьбі з COVID-19, на що виділили 140,7 тисяч гривень з міського бюджету.
Отримали і перший транш від НСЗУ в розмірі 4 мільйони 461 тисяч 740 гривень, з яких 2 мільйони 750 тисяч гривень спрямують на виплату авансу медикам за квітень, - інформує пресслужба мерії.
Так, із міського бюджету доплати за березень отримали всі працівники приймального, інфекційного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Для сімейних лікарів і медсестер первинної ланки, які працюють у “КП “Володимир-Волинський ЦПМД” є можливість та ресурс “простимулювати” медиків за рахунок фінансів НСЗУ, із яких вони отримують кошти на оплату праці.
Окрім виплати авансу, видатки з першого траншу Національної служби здоров’я України підуть на поточні видатки – придбання пального, харчування, медикаменти тощо.
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Отримали і перший транш від НСЗУ в розмірі 4 мільйони 461 тисяч 740 гривень, з яких 2 мільйони 750 тисяч гривень спрямують на виплату авансу медикам за квітень, - інформує пресслужба мерії.
Так, із міського бюджету доплати за березень отримали всі працівники приймального, інфекційного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Для сімейних лікарів і медсестер первинної ланки, які працюють у “КП “Володимир-Волинський ЦПМД” є можливість та ресурс “простимулювати” медиків за рахунок фінансів НСЗУ, із яких вони отримують кошти на оплату праці.
Окрім виплати авансу, видатки з першого траншу Національної служби здоров’я України підуть на поточні видатки – придбання пального, харчування, медикаменти тощо.
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