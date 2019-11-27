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У Луцьку цьогоріч курсуватимуть нові тролейбуси

У Луцьку цьогоріч курсуватимуть нові тролейбуси
Луцьк отримає 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів.

Про це повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» визнане переможцем тендеру на постачання 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включно з комплектом запасних частин та інше.

Проте він зауважив, що про точну кількість нових тролейбусів, які вийдуть на лінію у Луцьку вже цього року, повідомлять пізніше.

"На завтра запланована передконтрактна зустріч, під час якої буде обумовлений календар платежів, строки поставки тролейбусів та інші умови контракту", - йдеться у дописі.

Попередньо планують, що вже у вересні Луцьк отримає перші 5 тролейбусів у разі відсутності непередбачуваних обставин. Однак точна інформація про графік поставок тролейбусів стане відома після підписання контракту, що запланували на 27 квітня.

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Теги: Луцьк, нові тролейбуси, переможець
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