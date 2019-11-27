У Луцьку цьогоріч курсуватимуть нові тролейбуси





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» визнане переможцем тендеру на постачання 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включно з комплектом запасних частин та інше.



Проте він зауважив, що про точну кількість нових тролейбусів, які вийдуть на лінію у Луцьку вже цього року, повідомлять пізніше.



"На завтра запланована передконтрактна зустріч, під час якої буде обумовлений календар платежів, строки поставки тролейбусів та інші умови контракту", - йдеться у дописі.



Попередньо планують, що вже у вересні Луцьк отримає перші 5 тролейбусів у разі відсутності непередбачуваних обставин. Однак точна інформація про графік поставок тролейбусів стане відома після підписання контракту, що запланували на 27 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк отримає 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів.Про це повідомив радник міського голови Луцькана своїй сторінці у Facebook.ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» визнане переможцем тендеру на постачання 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включно з комплектом запасних частин та інше.Проте він зауважив, що про точну кількість нових тролейбусів, які вийдуть на лінію у Луцьку вже цього року, повідомлять пізніше."На завтра запланована передконтрактна зустріч, під час якої буде обумовлений календар платежів, строки поставки тролейбусів та інші умови контракту", - йдеться у дописі.Попередньо планують, що вже у вересні Луцьк отримає перші 5 тролейбусів у разі відсутності непередбачуваних обставин. Однак точна інформація про графік поставок тролейбусів стане відома після підписання контракту, що запланували на 27 квітня.

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