Волинянину за п'яне водіння «впаяли» чималий штраф
21 квітень, 22:59
У Рожищенському районі розглядали матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.
Слухання справи відбулося 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".
Так, обвинувачений 17 березня о 22:50 в селі Доросині Рожищенського району керував транспортним засобом Ford Orion у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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Слухання справи відбулося 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".
Так, обвинувачений 17 березня о 22:50 в селі Доросині Рожищенського району керував транспортним засобом Ford Orion у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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