Волинянину за п'яне водіння «впаяли» чималий штраф





Слухання справи відбулося 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише



Так, обвинувачений 17 березня о 22:50 в селі Доросині Рожищенського району керував транспортним засобом Ford Orion у стані алкогольного сп'яніння.



У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі розглядали матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.Слухання справи відбулося 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище". Так, обвинувачений 17 березня о 22:50 в селі Доросині Рожищенського району керував транспортним засобом Ford Orion у стані алкогольного сп'яніння.У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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