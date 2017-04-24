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Волинянину за п'яне водіння «впаяли» чималий штраф

Волинянину за п'яне водіння «впаяли» чималий штраф
У Рожищенському районі розглядали матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.

Слухання справи відбулося 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".

Так, обвинувачений 17 березня о 22:50 в селі Доросині Рожищенського району керував транспортним засобом Ford Orion у стані алкогольного сп'яніння.

У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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Теги: Рожищенський район, суд, п'яне водіння
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