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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, на ґрунті заморозки 0, -5º, вдень 10-15º тепла.

У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, на ґрунті заморозки 0, -2º, вдень 12-14º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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