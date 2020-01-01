Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, на ґрунті заморозки 0, -5º, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, на ґрунті заморозки 0, -2º, вдень 12-14º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, на ґрунті заморозки 0, -5º, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, на ґрунті заморозки 0, -2º, вдень 12-14º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Працівники мерії Володимира віддали одноденний заробіток на закупівлю медичного обладнання
Сьогодні, 20:39
У Польщі затримали українця, який крав велосипеди
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня
Сьогодні, 20:00
Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40