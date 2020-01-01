Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 квітня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, на ґрунті заморозки 0, -5º, вдень 10-15º тепла.



У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, на ґрунті заморозки 0, -2º, вдень 12-14º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, на ґрунті заморозки 0, -5º, вдень 10-15º тепла.У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, на ґрунті заморозки 0, -2º, вдень 12-14º тепла.

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