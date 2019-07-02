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Волинське підприємство шиє багаторазові махрові захисні маски. ВІДЕО

Волинське підприємство шиє багаторазові махрові захисні маски. ВІДЕО
Раніше на цьому підприємстві у Володимирі шили махрові полотенця, нині ж тимчасово перекваліфікувалися. Основне виробництво на час карантину призупинили.

Про це розповіла Суспільному керівниця швейного цеху Наталія Філіпченко.

Упродовж дня 7 працівниць шиють майже тисячу засобів захисту. Вони - багаторазові.

"Таку махрову маску можна прати, попрасувати і далі використовувати", - каже керівниця швейного цеху Наталія Філіпченко.

Спочатку поекспериментували і відшили маски для працівників і членів їх родин. Нині в цеху працюють над замовленням для працівників місцевого підприємства, каже керівник Анатолій Ревін.

"Ми вирішили піти шляхом не заробити, а хоча б, щоб підприємство протрималося, і дівчата не сиділи вдома, ну, і якби добру справу робимо для міста, вже й звертаються з районів", - зауважив Анатолій Ревін.

Лікарка Вікторія Мельничук каже: головне – правильно носити захисну пов’язку.

"Одноразову маску потрібно правильно одягнути, а потім утилізувати. Багаторазові маски повинні бути випрані і пропрасовані", - розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук.


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Теги: підприємство, пошиття захисних масок, Волинь
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