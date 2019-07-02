Волинське підприємство шиє багаторазові махрові захисні маски. ВІДЕО





Про це розповіла Наталія Філіпченко.



Упродовж дня 7 працівниць шиють майже тисячу засобів захисту. Вони - багаторазові.



"Таку махрову маску можна прати, попрасувати і далі використовувати", - каже керівниця швейного цеху Наталія Філіпченко.



Спочатку поекспериментували і відшили маски для працівників і членів їх родин. Нині в цеху працюють над замовленням для працівників місцевого підприємства, каже керівник Анатолій Ревін.



"Ми вирішили піти шляхом не заробити, а хоча б, щоб підприємство протрималося, і дівчата не сиділи вдома, ну, і якби добру справу робимо для міста, вже й звертаються з районів", - зауважив Анатолій Ревін.



Лікарка Вікторія Мельничук каже: головне – правильно носити захисну пов’язку.



"Одноразову маску потрібно правильно одягнути, а потім утилізувати. Багаторазові маски повинні бути випрані і пропрасовані", - розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше на цьому підприємстві у Володимирі шили махрові полотенця, нині ж тимчасово перекваліфікувалися. Основне виробництво на час карантину призупинили.Про це розповіла Суспільному керівниця швейного цехуУпродовж дня 7 працівниць шиють майже тисячу засобів захисту. Вони - багаторазові."Таку махрову маску можна прати, попрасувати і далі використовувати", - каже керівниця швейного цеху Наталія Філіпченко.Спочатку поекспериментували і відшили маски для працівників і членів їх родин. Нині в цеху працюють над замовленням для працівників місцевого підприємства, каже керівник"Ми вирішили піти шляхом не заробити, а хоча б, щоб підприємство протрималося, і дівчата не сиділи вдома, ну, і якби добру справу робимо для міста, вже й звертаються з районів", - зауважив Анатолій Ревін.Лікаркакаже: головне – правильно носити захисну пов’язку."Одноразову маску потрібно правильно одягнути, а потім утилізувати. Багаторазові маски повинні бути випрані і пропрасовані", - розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук.

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