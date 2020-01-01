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22 квітня на Волині: гортаючи календар

22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства Олена Бірюліна (на фото), мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради Володимир Лотвін.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять ім’я Вадим та Гаврило.

Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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