Поки їхала поліція: у Луцьку горе-злодій не заплативши їв і пив пиво в магазині





Про це повідомляє



Інцидент трапився 21 квітня у магазині "7/23", що знаходиться на проспекті Соборності, 26.



Зі слів продавців магазину, спочатку двоє чоловіків намагались винести із торгового залу два літри пива та дві пачки сухариків. Однак одна із працівниць магазину це помітила, кинулась наздоганяти крадіїв, але одному із них вдалося втекти. Іншого ж зачинили у магазині та негайно викликали поліцію.



Поки персонал торгового закладу очікував на прибуття поліцейських та служби охорони "Арсенал", хуліган випив пляшку пива та з'їв шоколадку, яку "потягнув" з прилавку.



Його затримали працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік на очах у продавців магазину з`їв шоколадку та випив пиво, не заплативши за них.Про це повідомляє ІА Волинські новини Інцидент трапився 21 квітня у магазині "7/23", що знаходиться на проспекті Соборності, 26.Зі слів продавців магазину, спочатку двоє чоловіків намагались винести із торгового залу два літри пива та дві пачки сухариків. Однак одна із працівниць магазину це помітила, кинулась наздоганяти крадіїв, але одному із них вдалося втекти. Іншого ж зачинили у магазині та негайно викликали поліцію.Поки персонал торгового закладу очікував на прибуття поліцейських та служби охорони "Арсенал", хуліган випив пляшку пива та з'їв шоколадку, яку "потягнув" з прилавку.Його затримали працівники поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію