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Чехія пропонує Луцьку відкриту ліцензію на виготовлення засобів захисту від COVID-19

Чехія пропонує Луцьку відкриту ліцензію на виготовлення засобів захисту від COVID-19
Чеська Республіка пропонує луцьким виробникам засобів захисту від COVID-19 відкритою ліцензією на їх виготовлення.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

У зверненні Генерального консула Чеської Республіки до секретаря міської ради Григорія Пустовіта надано корисну інформацію щодо задоволення попиту на необхідні інструменти та обладнання для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19).

Швидкий попит, викликаний відсутністю на ринку достатньої кількості зразків медичного обладнання та інструментарію став поштовхом для їх розроблення, проектування та виготовлення компаніями та дослідними інститутами Чеської Республіки.

Вони надають документацію для їх виготовлення іншим суб’єктам у вільне користування або за тимчасово відкритою ліцензією.

Чеська сторона повідомила про можливість скористатись інформацією з вебсайтів виробників, де розміщена документація щодо процедур виготовлення захисних щитків для обличчя, захисних респіраторів та легеневих вентиляторів.

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Теги: Луцьк, Чеська Республіка, коронавірус
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