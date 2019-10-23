Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
Сьогодні, 02:21
У реанімаційному відділенні Нововолинької центральної міської лікарні - дефіцит кадрів.
Про це розповів очільник медустанови Віктор Мороз, - пише Нововолинськ.com.ua.
Віктор Мороз зазначив, що наразі дуже гостро стоїть питання нестачі медпрацівників. Зокрема, лікарня терміново потребує для роботи в реанімаційному відділенні санітарок і медичних сестер. Готовим працевлаштуватися у медустанові пропонують оплату праці в 4 кратному розмірі посадового окладу. Однак, бажаючих поки немає.
Нагадаємо, Нововолинська центральна міська лікарня раніше повідомляла у соцмережах, що терміново потребує працівників.
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Про це розповів очільник медустанови Віктор Мороз, - пише Нововолинськ.com.ua.
Віктор Мороз зазначив, що наразі дуже гостро стоїть питання нестачі медпрацівників. Зокрема, лікарня терміново потребує для роботи в реанімаційному відділенні санітарок і медичних сестер. Готовим працевлаштуватися у медустанові пропонують оплату праці в 4 кратному розмірі посадового окладу. Однак, бажаючих поки немає.
Нагадаємо, Нововолинська центральна міська лікарня раніше повідомляла у соцмережах, що терміново потребує працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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