вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію

Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
У реанімаційному відділенні Нововолинької центральної міської лікарні - дефіцит кадрів.

Про це розповів очільник медустанови Віктор Мороз, - пише Нововолинськ.com.ua.

Віктор Мороз зазначив, що наразі дуже гостро стоїть питання нестачі медпрацівників. Зокрема, лікарня терміново потребує для роботи в реанімаційному відділенні санітарок і медичних сестер. Готовим працевлаштуватися у медустанові пропонують оплату праці в 4 кратному розмірі посадового окладу. Однак, бажаючих поки немає.

Нагадаємо, Нововолинська центральна міська лікарня раніше повідомляла у соцмережах, що терміново потребує працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медицина, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Тарас Яковлев Тарас
Яковлев вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
Сьогодні, 02:21
Коли українцям планувати відпочинок та як запрацює транспорт
Сьогодні, 01:19
На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів
Сьогодні, 00:15
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Оксфорді вакцину проти коронавірусу почнуть тестувати на людях
21 квітень, 23:34
Схожі новини
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
23 жовтень, 2019, 14:36
У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків
17 квітень, 16:21
Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін
17 квітень, 05:18
Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус
14 квітень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
Сьогодні, 02:21
 0
Коли українцям планувати відпочинок та як запрацює транспорт
Сьогодні, 01:19
 0
На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів
Сьогодні, 00:15
 0
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Оксфорді вакцину проти коронавірусу почнуть тестувати на людях
21 квітень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8