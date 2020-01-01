Почаївську лавру закрили на карантин, в місто обмежили в`їзд





Місцева влада обмежила в'їзд у місто Почаїв Тернопільської області, де зафіксували поширення коронавірусу, а Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - пише



Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА.



"На в'їздах до Почаєва оснащені чотири карантинних пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Вони стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздок людей, роблять температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу", - розповіли в поліції області.



Відзначається, що такі заходи вживаються, щоб не допустити подальшого розповсюдження небезпечної інфекції. У поліції підкреслили, що заїжджати в місто або виїжджати з нього дозволено тільки медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами, а також спецтранспорту.



Крім того, наголошується, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин. Поліцейські закликали жителів Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів і без потреби не виходити з дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через масові випадки коронавірусу Почаївську лавру оголосили карантинною зоною.Місцева влада обмежила в'їзд у місто Почаїв Тернопільської області, де зафіксували поширення коронавірусу, а Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - пише Кореспондент Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА."На в'їздах до Почаєва оснащені чотири карантинних пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Вони стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздок людей, роблять температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу", - розповіли в поліції області.Відзначається, що такі заходи вживаються, щоб не допустити подальшого розповсюдження небезпечної інфекції. У поліції підкреслили, що заїжджати в місто або виїжджати з нього дозволено тільки медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами, а також спецтранспорту.Крім того, наголошується, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин. Поліцейські закликали жителів Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів і без потреби не виходити з дому.

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