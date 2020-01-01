На Львівщині чоловік розстріляв колишнього співмешканця доньки

У Дрогобицькому районі Львівської області 51-річний чоловік застрелив односельчанина.Трагедія сталася у селі Східниця, - повідомляють у поліції Львівщини.21 квітня о 18:45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство, що сталось на вулиці Шевченка у селищі Східниця. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Бориславського відділення поліції, а також співробітники карного розшуку та інших служб поліції Львівщини.На місці події правоохоронці виявили тіло 33-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями голови.Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 51-річний житель Східниці. Як стало відомо, загиблий був колишнім співмешканцем доньки 51-річного жителя Східниці. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший вистрелив у молодшого з мисливської рушниці, влучивши йому у голову. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер на місці події.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину.