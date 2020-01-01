В Україні скасували проведення шкільних олімпіад





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"Наша мета - зберегти життя і здоров'я наших учнів. Тому в цьому році через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрози поширення Covid-19 довелося змінити практично всі освітні процеси, в тому числі і проведення олімпіад", - зазначила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Перенесли фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Він має відбутися в листопаді 2020 року.

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