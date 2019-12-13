У Нововолинську молодик хизуючись зламав дорожній знак. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
20-го квітня о 23:40 в Нововолинську на проспекті Перемоги зламали дорожній знак.
Відео з камер спостереження, які зафіксували цей момент, опублікували на сторінці ВУКГ у фейсбуці, - пише БУГ.
На відео видно, як хлопець збиває знак ногою. Знак, як розповідають у коментарях хлопець “сховав під приміщенням газової бойлерної”.
“Молодик намагаючись похизуватися своїми діями наніс матеріальних збитків ВУКГ, а саме пошкодив дорожній знак. Завдяки камерам відеоспостереження встановленим на будівлі Будинку Спорту, усі ми стали свідками варварської поведінки. Офіційно звертаємось до правоохоронних органів та мешканців міста Нововолинська з проханням допомогти встановити особу винну у скоєному злочині”, – розповіли на сторінці ВУКГ.
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Відео з камер спостереження, які зафіксували цей момент, опублікували на сторінці ВУКГ у фейсбуці, - пише БУГ.
На відео видно, як хлопець збиває знак ногою. Знак, як розповідають у коментарях хлопець “сховав під приміщенням газової бойлерної”.
“Молодик намагаючись похизуватися своїми діями наніс матеріальних збитків ВУКГ, а саме пошкодив дорожній знак. Завдяки камерам відеоспостереження встановленим на будівлі Будинку Спорту, усі ми стали свідками варварської поведінки. Офіційно звертаємось до правоохоронних органів та мешканців міста Нововолинська з проханням допомогти встановити особу винну у скоєному злочині”, – розповіли на сторінці ВУКГ.
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