Курс валют у Луцьку на 22 квітня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.40.
Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.65.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6,60.
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Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.65.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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