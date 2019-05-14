У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори
Сьогодні, 09:29
У Луцьку 22 квітня ремонтуватимуть три світлофори, тому їх робота буде тимчасово призупинена.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, із 9:00 до 12:00 здійснюватиметься ремонт світлофора на вулиці Грушевського, біля Волинської обласної клінічної лікарні. Впродовж дня проведуть реконструкцію світлофорних об’єктів на виїзді від "Там-Таму" та в районі вулиці Володимирської, 105 (район МКБ).
Капітальний ремонт 40 світлофорних об’єктів і створення центрального пульту управління світлофорами реалізується за кошти Європейського союзу в рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька”.
Загальна вартість робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів — 11 889 986,10 грн, з яких 216 644 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, із 9:00 до 12:00 здійснюватиметься ремонт світлофора на вулиці Грушевського, біля Волинської обласної клінічної лікарні. Впродовж дня проведуть реконструкцію світлофорних об’єктів на виїзді від "Там-Таму" та в районі вулиці Володимирської, 105 (район МКБ).
Капітальний ремонт 40 світлофорних об’єктів і створення центрального пульту управління світлофорами реалізується за кошти Європейського союзу в рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька”.
Загальна вартість робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів — 11 889 986,10 грн, з яких 216 644 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хто так відрегулював роботу світлофора при повороті з Відродження на Рівненську в сторону центру? Стоїш на Відродження, вмикається зелена стрілка "на право", повертаєш і через 20 м знову червоне, чекати ще 50 секунд. Л-логіка.
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