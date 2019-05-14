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У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори

У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори
У Луцьку 22 квітня ремонтуватимуть три світлофори, тому їх робота буде тимчасово призупинена.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

За його словами, із 9:00 до 12:00 здійснюватиметься ремонт світлофора на вулиці Грушевського, біля Волинської обласної клінічної лікарні. Впродовж дня проведуть реконструкцію світлофорних об’єктів на виїзді від "Там-Таму" та в районі вулиці Володимирської, 105 (район МКБ).

Капітальний ремонт 40 світлофорних об’єктів і створення центрального пульту управління світлофорами реалізується за кошти Європейського союзу в рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька”.

Загальна вартість робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів — 11 889 986,10 грн, з яких 216 644 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.

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Теги: ремонт, світлофори, Луцьк
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Коментарі 1
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Хто так відрегулював роботу світлофора при повороті з Відродження на Рівненську в сторону центру? Стоїш на Відродження, вмикається зелена стрілка "на право", повертаєш і через 20 м знову червоне, чекати ще 50 секунд. Л-логіка.
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