У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори

У Луцьку 22 квітня ремонтуватимуть три світлофори, тому їх робота буде тимчасово призупинена.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського головиЗа його словами, із 9:00 до 12:00 здійснюватиметься ремонт світлофора на вулиці Грушевського, біля Волинської обласної клінічної лікарні. Впродовж дня проведуть реконструкцію світлофорних об’єктів на виїзді від "Там-Таму" та в районі вулиці Володимирської, 105 (район МКБ).Капітальний ремонт 40 світлофорних об’єктів і створення центрального пульту управління світлофорами реалізується за кошти Європейського союзу в рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька”.Загальна вартість робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів — 11 889 986,10 грн, з яких 216 644 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.