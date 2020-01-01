В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176

В Україні зафіксували 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 467 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 349 випадків;Волинська область — 176 випадків;Дніпропетровська область — 150 випадків;Донецька область — 16 випадків;Житомирська область — 287 випадків;Закарпатська область — 218 випадків;Запорізька область — 141 випадок;Івано-Франківська область — 589 випадків;Кіровоградська область — 251 випадок;м. Київ — 989 випадків;Київська область — 390 випадків;Львівська область — 274 випадки;Луганська область — 26 випадків;Миколаївська область — 82 випадки;Одеська область — 148 випадків;Полтавська область — 116 випадків;Рівненська область — 353 випадки;Сумська область — 86 випадків;Тернопільська область — 471 випадок;Харківська область — 82 випадки;Херсонська область — 72 випадки;Хмельницька область — 54 випадки;Чернівецька область — 1053 випадки;Черкаська область — 206 випадків;Чернігівська область — 13 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.