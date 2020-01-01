Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, коли Україна відкриє кордони





Про це заявив прем'єр-міністр України



"Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні", - наголосив Денис Шмигаль.



Він акцентував увагу на тому, що зараз всі кордони сусідніх країн закриті. Тому відкривати свої кордони Україні немає сенсу.



"Ми дуже уважно дивимося на наших сусідів. Треба сказати, що сьогодні закритий не тільки кордон, але закриті всі кордони наших сусідів. І навіть, якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навкруги закрито. Сьогодні закрита і Європа, і Сполучені Штати, а вони увійшли в цей карантинний пік набагато раніше за нас. Наприклад, Італія була попереду нас на місяць", - сказав прем'єр-міністр.



Нагадаємо, що Україна закрила свої кордони через пандемію коронавірусу в світі. 11 березня Кабінет міністрів через поширення COVID-19 прийняв рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня, пізніше продовжив його до 24 квітня. Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне, автомобільне (для автобусів) сполучення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна відкриє свої кордони в залежності від того, коли інші європейські країни відкриють свої. Якщо при цьому всередині країни буде спокійна ситуація.Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню РБК-Україна, - пише УНІАН "Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні", - наголосив Денис Шмигаль.Він акцентував увагу на тому, що зараз всі кордони сусідніх країн закриті. Тому відкривати свої кордони Україні немає сенсу."Ми дуже уважно дивимося на наших сусідів. Треба сказати, що сьогодні закритий не тільки кордон, але закриті всі кордони наших сусідів. І навіть, якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навкруги закрито. Сьогодні закрита і Європа, і Сполучені Штати, а вони увійшли в цей карантинний пік набагато раніше за нас. Наприклад, Італія була попереду нас на місяць", - сказав прем'єр-міністр.Нагадаємо, що Україна закрила свої кордони через пандемію коронавірусу в світі. 11 березня Кабінет міністрів через поширення COVID-19 прийняв рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня, пізніше продовжив його до 24 квітня. Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне, автомобільне (для автобусів) сполучення.

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