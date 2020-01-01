вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, коли Україна відкриє кордони

Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, коли Україна відкриє кордони
Україна відкриє свої кордони в залежності від того, коли інші європейські країни відкриють свої. Якщо при цьому всередині країни буде спокійна ситуація.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню РБК-Україна, - пише УНІАН.

"Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їх кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні", - наголосив Денис Шмигаль.

Він акцентував увагу на тому, що зараз всі кордони сусідніх країн закриті. Тому відкривати свої кордони Україні немає сенсу.

"Ми дуже уважно дивимося на наших сусідів. Треба сказати, що сьогодні закритий не тільки кордон, але закриті всі кордони наших сусідів. І навіть, якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навкруги закрито. Сьогодні закрита і Європа, і Сполучені Штати, а вони увійшли в цей карантинний пік набагато раніше за нас. Наприклад, Італія була попереду нас на місяць", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна закрила свої кордони через пандемію коронавірусу в світі. 11 березня Кабінет міністрів через поширення COVID-19 прийняв рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня, пізніше продовжив його до 24 квітня. Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне, автомобільне (для автобусів) сполучення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прем'єр-міністр, кордон, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Про Білорусь забув.
Відповісти
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині
Сьогодні, 10:10
У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками
Сьогодні, 09:56
Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, коли Україна відкриє кордони
Сьогодні, 09:51
В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176
Сьогодні, 09:33
У Луцьку сьогодні, 22 квітня, тимчасово відключать деякі світлофори
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Як волинянам потрапити до Словаччини під час епідемії коронавірусу Як волинянам потрапити до Словаччини під час епідемії коронавірусу
21 квітень, 13:54
Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки Контрабанда дельтапланом: з Волині до Польщі намагалися доставити цигарки
20 квітень, 22:44
За кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 українців, померли 7 За кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 українців, померли 7
20 квітень, 03:12
На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
18 квітень, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:55
 0
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим
Сьогодні, 10:42
 0
Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 10:17
 0
Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні, 10:17
 0
Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8