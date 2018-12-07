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У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками

У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками
Небезпечних осіб з цілим арсеналом затримали патрульні у Луцьку. Це сталось учора, 21 квітня, на проспекті Соборності приблизно о 18 годині.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інспектори виявили двох осіб, які почали чинити їм непокору та поводились неадекватно. В одного з чоловіків помітили річ, ззовні схожу на пістолет, також знайшли поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору, схожою на наркотичну, та кілька паперових згортків з зелено-коричневою речовиною, схожою на наркотичну.

Крім того, вилучили і 5 ампул невідомого походження.

Чоловіків затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, всі речі і речовини вилучили. Тривають слідчі дії.

У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками
У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками
У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками

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Теги: затримання, Соборності, Луцьк
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Коментарі 2
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А як ще заробити активісту, якщо групові акції заборонено?
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