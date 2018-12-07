У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками

Небезпечних осіб з цілим арсеналом затримали патрульні у Луцьку. Це сталось учора, 21 квітня, на проспекті Соборності приблизно о 18 годині.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інспектори виявили двох осіб, які почали чинити їм непокору та поводились неадекватно. В одного з чоловіків помітили річ, ззовні схожу на пістолет, також знайшли поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору, схожою на наркотичну, та кілька паперових згортків з зелено-коричневою речовиною, схожою на наркотичну.Крім того, вилучили і 5 ампул невідомого походження.Чоловіків затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, всі речі і речовини вилучили. Тривають слідчі дії.