У Луцьку серед вулиці затримали неадекватних чоловіків зі зброєю і наркотиками
Сьогодні, 09:56
Небезпечних осіб з цілим арсеналом затримали патрульні у Луцьку. Це сталось учора, 21 квітня, на проспекті Соборності приблизно о 18 годині.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інспектори виявили двох осіб, які почали чинити їм непокору та поводились неадекватно. В одного з чоловіків помітили річ, ззовні схожу на пістолет, також знайшли поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору, схожою на наркотичну, та кілька паперових згортків з зелено-коричневою речовиною, схожою на наркотичну.
Крім того, вилучили і 5 ампул невідомого походження.
Чоловіків затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, всі речі і речовини вилучили. Тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інспектори виявили двох осіб, які почали чинити їм непокору та поводились неадекватно. В одного з чоловіків помітили річ, ззовні схожу на пістолет, також знайшли поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору, схожою на наркотичну, та кілька паперових згортків з зелено-коричневою речовиною, схожою на наркотичну.
Крім того, вилучили і 5 ампул невідомого походження.
Чоловіків затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу, всі речі і речовини вилучили. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А як ще заробити активісту, якщо групові акції заборонено?
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