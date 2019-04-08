Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 10:17
У ніч на 22 квітня патрульні в Луцьку виявили 9 водіїв, які керували в стані сп’яніння.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Більшість погоджувались проходити огляд на стан сп’яніння на місці, і, якщо результат був позитивним, складали протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.
Водій Renault Megan, помічений на вулиці Кравчука, спочатку не виконав законну вимогу про зупинку, однак через кілька секунд зупинився. Результат огляду – 1, 63 проміле.
А водій BMW 320 взагалі не впорався з керуванням і наїхав на дерево на вулиці Ківерцівській. Коли прибули патрульні, одразу відчули запах алкоголю від нього, але пройти огляд чоловік відмовився, тож в результаті склали 2 протоколи: за керування в стані сп’яніння і вчинення ДТП.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Більшість погоджувались проходити огляд на стан сп’яніння на місці, і, якщо результат був позитивним, складали протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.
Водій Renault Megan, помічений на вулиці Кравчука, спочатку не виконав законну вимогу про зупинку, однак через кілька секунд зупинився. Результат огляду – 1, 63 проміле.
А водій BMW 320 взагалі не впорався з керуванням і наїхав на дерево на вулиці Ківерцівській. Коли прибули патрульні, одразу відчули запах алкоголю від нього, але пройти огляд чоловік відмовився, тож в результаті склали 2 протоколи: за керування в стані сп’яніння і вчинення ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 10:17