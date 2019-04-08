Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»

У ніч на 22 квітня патрульні в Луцьку виявили 9 водіїв, які керували в стані сп’яніння.Про це інформує патрульна поліція Волині.Більшість погоджувались проходити огляд на стан сп’яніння на місці, і, якщо результат був позитивним, складали протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.Водій Renault Megan, помічений на вулиці Кравчука, спочатку не виконав законну вимогу про зупинку, однак через кілька секунд зупинився. Результат огляду – 1, 63 проміле.А водій BMW 320 взагалі не впорався з керуванням і наїхав на дерево на вулиці Ківерцівській. Коли прибули патрульні, одразу відчули запах алкоголю від нього, але пройти огляд чоловік відмовився, тож в результаті склали 2 протоколи: за керування в стані сп’яніння і вчинення ДТП.