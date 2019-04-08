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Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»

Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»
У ніч на 22 квітня патрульні в Луцьку виявили 9 водіїв, які керували в стані сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Більшість погоджувались проходити огляд на стан сп’яніння на місці, і, якщо результат був позитивним, складали протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП.

Водій Renault Megan, помічений на вулиці Кравчука, спочатку не виконав законну вимогу про зупинку, однак через кілька секунд зупинився. Результат огляду – 1, 63 проміле.
Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»

А водій BMW 320 взагалі не впорався з керуванням і наїхав на дерево на вулиці Ківерцівській. Коли прибули патрульні, одразу відчули запах алкоголю від нього, але пройти огляд чоловік відмовився, тож в результаті склали 2 протоколи: за керування в стані сп’яніння і вчинення ДТП.

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Теги: п'яний за кермом, Луцьк
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