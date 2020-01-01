вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом

Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом
Станом на 10 годину 22 квітня на Волині зареєстрували 176 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

За останню добу зареєстрували 2 випадки в Старовижівському районі, - інформують у Волинській ОДА.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

- м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Володимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський район – 9 випадків;
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Ківерцівський район – 5 випадків;
- Іваничівський район – 5 випадків;
- Камінь-Каширський район – 3 випадки;
- Рожищенський район – 3 випадки;
- Шацький район – 1 випадок;
- Ратнівський район – 1 випадок;
- Маневицький район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:55
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим
Сьогодні, 10:42
Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні, 10:17
Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 10:17
Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 21 квітня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 21 квітня
21 квітень, 10:05
7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19 7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
20 квітень, 12:27
На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
20 квітень, 10:00
В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла
20 квітень, 09:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:55
 0
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим
Сьогодні, 10:42
 0
Один не зупинявся, інший – врізався у дерево: за ніч у Луцьку впіймали 9 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 10:17
 0
Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні, 10:17
 0
Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8