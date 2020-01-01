Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом





За останню добу зареєстрували 2 випадки в Старовижівському районі, - інформують у Волинській ОДА.



Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:



- м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- м. Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Горохівський район – 13 випадків;

- Володимир-Волинський район – 9 випадків;

- Ковельський район – 9 випадків;

- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Ківерцівський район – 5 випадків;

- Іваничівський район – 5 випадків;

- Камінь-Каширський район – 3 випадки;

- Рожищенський район – 3 випадки;

- Шацький район – 1 випадок;

- Ратнівський район – 1 випадок;

- Маневицький район – 1 випадок.



За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10 годину 22 квітня на Волині зареєстрували 176 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.За останню добу зареєстрували 2 випадки в Старовижівському районі, - інформують у Волинській ОДА.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:- м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Горохівський район – 13 випадків;- Володимир-Волинський район – 9 випадків;- Ковельський район – 9 випадків;- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Ківерцівський район – 5 випадків;- Іваничівський район – 5 випадків;- Камінь-Каширський район – 3 випадки;- Рожищенський район – 3 випадки;- Шацький район – 1 випадок;- Ратнівський район – 1 випадок;- Маневицький район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.

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