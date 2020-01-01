Де на Волині виявили нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні, 10:17
Станом на 10 годину 22 квітня на Волині зареєстрували 176 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
За останню добу зареєстрували 2 випадки в Старовижівському районі, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Володимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський район – 9 випадків;
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Ківерцівський район – 5 випадків;
- Іваничівський район – 5 випадків;
- Камінь-Каширський район – 3 випадки;
- Рожищенський район – 3 випадки;
- Шацький район – 1 випадок;
- Ратнівський район – 1 випадок;
- Маневицький район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.
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За останню добу зареєстрували 2 випадки в Старовижівському районі, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Володимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський район – 9 випадків;
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Ківерцівський район – 5 випадків;
- Іваничівський район – 5 випадків;
- Камінь-Каширський район – 3 випадки;
- Рожищенський район – 3 випадки;
- Шацький район – 1 випадок;
- Ратнівський район – 1 випадок;
- Маневицький район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1219 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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