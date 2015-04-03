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У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим

У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим
22, 23, 24 квітня у Любомльському районі оголосили днями жалоби за загиблим в зоні проведення ООС військовослужбовцем Андрієм Шинкаруком.

Про це йдеться на сайті Любомльської РДА.

Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня 2020-го року під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.

Відповідно до розпорядження на всій території Любомльського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені зі скорботною стрічкою Державні Прапори України.

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Теги: день жалоби, загибель, військовий, Андрій Шинкарук
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