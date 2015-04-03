У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим

Андрієм Шинкаруком.



Про це йдеться на сайті Любомльської РДА.



Нагадаємо, що



Відповідно до розпорядження на всій території Любомльського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені зі скорботною стрічкою Державні Прапори України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22, 23, 24 квітня у Любомльському районі оголосили днями жалоби за загиблим в зоні проведення ООС військовослужбовцемПро це йдеться на сайті Любомльської РДА.Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня 2020-го року під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.Відповідно до розпорядження на всій території Любомльського району на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені зі скорботною стрічкою Державні Прапори України.

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