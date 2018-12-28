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У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту

У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту
Триває ремонт автодороги Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Це ділянка протяжністю 9,5 км в Іваничівському районі на межі Волинської та Львівської областей.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначається, що на трасі де проходять ремонтні роботи, рух транспорту частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі.

Тож волинян просять бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт.

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Теги: ремонт, траса, Волинь
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