У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:55
Триває ремонт автодороги Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Це ділянка протяжністю 9,5 км в Іваничівському районі на межі Волинської та Львівської областей.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що на трасі де проходять ремонтні роботи, рух транспорту частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі.
Тож волинян просять бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що на трасі де проходять ремонтні роботи, рух транспорту частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі.
Тож волинян просять бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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