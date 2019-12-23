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У «Струмочку» і «Супернові» буде свій сімейний лікар*

У «Струмочку» і «Супернові» буде свій сімейний лікар*
Будівельна компанія «Інвестор» працює над тим, аби у житлових комплексах «Струмочок» і «Супернова» працював сімейний лікар, який зможе обслуговувати мешканців.

Про це повідомив директор «Інвестора» Андрій Разумовський під час онлайн-розмови, організованої у facebook 16 квітня, - пише Перший.

«Ми ведемо перемовини, аби у «Струмочку» був кабінет сімейного лікаря. І невеликий аптечний пункт. Це б дозволило нашим мешканцям бути набагато ближче до первинних медичних послуг» - розповів Андрій Разумовський.

«В процесі будівництва нового будинку ми стовідсотково передбачимо приміщення, де буде знаходитися сімейний лікар» - запевнив він.

Він додав, що над ідеєю відкриття кабінету сімейного лікаря працюють і у житловому комплексі «Супернова».

Разумовський пояснив: в умовах пандемії коронавірусу багато волинян по-новому побачили потребу отримувати оперативні консультації сімейного лікаря.

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«А ще мені сподобалася ідея поштоматів. Наразі ми вивчаємо можливість їх встановлення у наших житлових комплексах» – розповів Андрій Разумовський.

«Це дуже зручно. Зараз я часто — практично через день — користуюся послугами «Нової пошти». Тобто я мушу їхати туди, стояти в черзі, контактувати з людьми... Мені набагато простіше було б отримати це в поштоматі» - пояснив Андрій Разумовський.

Поштомат безконтактної доставки товарів нещодавно запрацював перед головним офісом компанії Modern Expo у Луцьку. Цей термінал дозволяє в автоматичному режимі доставляти товари працівника компанії. Ті просто замовляють товари, а потім, у зручний час самостійно забирають замовлення з поштомату.


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Теги: Інвестор, Струмочок, Супернова, сімейний лікар
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