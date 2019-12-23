У «Струмочку» і «Супернові» буде свій сімейний лікар*





Про це повідомив директор «Інвестора» Андрій Разумовський під час онлайн-розмови, організованої у facebook 16 квітня, - пише



«Ми ведемо перемовини, аби у «Струмочку» був кабінет сімейного лікаря. І невеликий аптечний пункт. Це б дозволило нашим мешканцям бути набагато ближче до первинних медичних послуг» - розповів Андрій Разумовський.



«В процесі будівництва нового будинку ми стовідсотково передбачимо приміщення, де буде знаходитися сімейний лікар» - запевнив він.



Він додав, що над ідеєю відкриття кабінету сімейного лікаря працюють і у житловому комплексі «Супернова».



Разумовський пояснив: в умовах пандемії коронавірусу багато волинян по-новому побачили потребу отримувати оперативні консультації сімейного лікаря.



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«А ще мені сподобалася ідея поштоматів. Наразі ми вивчаємо можливість їх встановлення у наших житлових комплексах» – розповів Андрій Разумовський.



«Це дуже зручно. Зараз я часто — практично через день — користуюся послугами «Нової пошти». Тобто я мушу їхати туди, стояти в черзі, контактувати з людьми... Мені набагато простіше було б отримати це в поштоматі» - пояснив Андрій Разумовський.



Поштомат безконтактної доставки товарів нещодавно запрацював перед головним офісом компанії Modern Expo у Луцьку. Цей термінал дозволяє в автоматичному режимі доставляти товари працівника компанії. Ті просто замовляють товари, а потім, у зручний час самостійно забирають замовлення з поштомату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» працює над тим, аби у житлових комплексах «Струмочок» «Супернова» працював сімейний лікар, який зможе обслуговувати мешканців.Про це повідомив директор «Інвестора»під час онлайн-розмови, організованої у facebook 16 квітня, - пише Перший. «Ми ведемо перемовини, аби у «Струмочку» був кабінет сімейного лікаря. І невеликий аптечний пункт. Це б дозволило нашим мешканцям бути набагато ближче до первинних медичних послуг» - розповів Андрій Разумовський.«В процесі будівництва нового будинку ми стовідсотково передбачимо приміщення, де буде знаходитися сімейний лікар» - запевнив він.Він додав, що над ідеєю відкриття кабінету сімейного лікаря працюють і у житловому комплексі «Супернова».Разумовський пояснив: в умовах пандемії коронавірусу багато волинян по-новому побачили потребу отримувати оперативні консультації сімейного лікаря.«А ще мені сподобалася ідея поштоматів. Наразі ми вивчаємо можливість їх встановлення у наших житлових комплексах» – розповів Андрій Разумовський.«Це дуже зручно. Зараз я часто — практично через день — користуюся послугами «Нової пошти». Тобто я мушу їхати туди, стояти в черзі, контактувати з людьми... Мені набагато простіше було б отримати це в поштоматі» - пояснив Андрій Разумовський.Поштомат безконтактної доставки товарів нещодавно запрацював перед головним офісом компанії Modern Expo у Луцьку. Цей термінал дозволяє в автоматичному режимі доставляти товари працівника компанії. Ті просто замовляють товари, а потім, у зручний час самостійно забирають замовлення з поштомату.

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