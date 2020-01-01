Повідомили, скільки хворих на коронавірус волинян знаходяться на штучній вентиляції легень





Про це в ефірі “Суспільне. Волинь” повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, передає



“Загалом по області на апаратах ШВЛ є п’ять людей. В обласній лікарні два і в Нововолинській лікарні”, – розповів Юрій Погуляйко.



За словами голови облдержадміністрації, в другому корпусі обласної лікарні, що в селі Боголюби, перебуває четверо хворих на коронавірус. Двох вже від’єднали від апаратів штучної вентиляції легень, їм допомагають кисневі маски.



Є і пацієнт у дуже тяжкому стані, його організм підтримує апарату ШВЛ. Також одна людина вже готується до виписки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 21 квітня п’ятеро хворих на коронавірус волинян потребували підтримки дихання за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів.Про це в ефірі “Суспільне. Волинь” повідомив голова облдержадміністрації, передає 12 канал “Загалом по області на апаратах ШВЛ є п’ять людей. В обласній лікарні два і в Нововолинській лікарні”, – розповів Юрій Погуляйко.За словами голови облдержадміністрації, в другому корпусі обласної лікарні, що в селі Боголюби, перебуває четверо хворих на коронавірус. Двох вже від’єднали від апаратів штучної вентиляції легень, їм допомагають кисневі маски.Є і пацієнт у дуже тяжкому стані, його організм підтримує апарату ШВЛ. Також одна людина вже готується до виписки.

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