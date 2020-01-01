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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки хворих на коронавірус волинян знаходяться на штучній вентиляції легень

Повідомили, скільки хворих на коронавірус волинян знаходяться на штучній вентиляції легень
Станом на 21 квітня п’ятеро хворих на коронавірус волинян потребували підтримки дихання за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це в ефірі “Суспільне. Волинь” повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, передає 12 канал.

“Загалом по області на апаратах ШВЛ є п’ять людей. В обласній лікарні два і в Нововолинській лікарні”, – розповів Юрій Погуляйко.

За словами голови облдержадміністрації, в другому корпусі обласної лікарні, що в селі Боголюби, перебуває четверо хворих на коронавірус. Двох вже від’єднали від апаратів штучної вентиляції легень, їм допомагають кисневі маски.

Є і пацієнт у дуже тяжкому стані, його організм підтримує апарату ШВЛ. Також одна людина вже готується до виписки.

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Теги: коронавірус, ШВЛ
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