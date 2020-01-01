Повідомили, скільки хворих на коронавірус волинян знаходяться на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 11:10
Станом на 21 квітня п’ятеро хворих на коронавірус волинян потребували підтримки дихання за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів.
Про це в ефірі “Суспільне. Волинь” повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, передає 12 канал.
“Загалом по області на апаратах ШВЛ є п’ять людей. В обласній лікарні два і в Нововолинській лікарні”, – розповів Юрій Погуляйко.
За словами голови облдержадміністрації, в другому корпусі обласної лікарні, що в селі Боголюби, перебуває четверо хворих на коронавірус. Двох вже від’єднали від апаратів штучної вентиляції легень, їм допомагають кисневі маски.
Є і пацієнт у дуже тяжкому стані, його організм підтримує апарату ШВЛ. Також одна людина вже готується до виписки.
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Про це в ефірі “Суспільне. Волинь” повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, передає 12 канал.
“Загалом по області на апаратах ШВЛ є п’ять людей. В обласній лікарні два і в Нововолинській лікарні”, – розповів Юрій Погуляйко.
За словами голови облдержадміністрації, в другому корпусі обласної лікарні, що в селі Боголюби, перебуває четверо хворих на коронавірус. Двох вже від’єднали від апаратів штучної вентиляції легень, їм допомагають кисневі маски.
Є і пацієнт у дуже тяжкому стані, його організм підтримує апарату ШВЛ. Також одна людина вже готується до виписки.
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