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Фермер з Волині відшкодував понад 670 тисяч, які держава втратила через його махінації

Фермер з Волині відшкодував понад 670 тисяч, які держава втратила через його махінації
Директор волинського підприємства відшкодував державі понад 670 тисяч гривень завданих його незаконними діями збитків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що слідчі встановили, що посадовець отримував кошти за товар на особистий банківський рахунок – відповідно, вони не були враховані в господарській діяльності та відображені в бухгалтерському обліку і податковій звітності господарства. Як наслідок – за період з грудня 2017 року по грудень 2019 року до державного бюджету не надійшло понад 670 тис. грн податків.

Керівник підприємства повністю визнав свою винуватість та розкаявся у вчиненому.

Також посадовець відшкодував усю суму збитків, заподіяних його незаконними діями – понад 670 тис. грн перераховані до державного бюджету.

Далі – слово за судом.

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Теги: директор, фермерське господарство, Волинь
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