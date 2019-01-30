Через підпал сухої трави на Волині згоріло 4 дачі





Про це



Так, о 17:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканців приватного житлового сектору про те, що вогонь охопив декілька дачних будиночків на дачному масиві «Дружба». На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. З’ясувалося, що вогонь поширювався по сухій траві та чагарниках на дачних ділянках, полум’я повністю охопило 4 будиночки та сягнуло п’ятого. Відтак зусилля рятувальників були одночасно спрямовані на зупинення подальшого поширення вогню чагарниками та гасіння дачних будівель.



О 18:20 горіння локалізували, о 19:07 – ліквідували. Вогонь знищив 4 будинки, пошкодив дерев’яний піднавіс та частину покрівлі у п’ятому будинку. Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню полум’я на інші будівлі та не допустити перекидання вогню на території житлового сектору, що межує з дачним масивом.



За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем невстановлених осіб. Ймовірно, займання поширилося внаслідок випалювання сухої рослинності на одній з дачних ділянок.



Крім того, 21 квітня у Маневицькому районі працівники 13-ої державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання сухої трави та чагарників на площі 1,8 га біля села Яблунька. Пожежу сухої трави й чагарників на площі 1 гектар біля села Рокині Луцького району приборкали рятувальники 2-ої державної пожежно-рятувальної частини, а в селі Топільно Рожищенського району горіння сухої трави на такій же площі ліквідували вогнеборці 3-ої державної пожежно-рятувальної служби. Пожежу сухої трави й чагарників на площі 0,9 га поблизу села Радовичі Турійського району ліквідували співробітники 17-ої державної пожежно-рятувальної частини разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Радовичі.



Усі загорання трапилися внаслідок необережного поводження з вогнем громадян та зумисного випалювання сухої рослинності на відкритих територіях.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 21 квітня рятувальники ліквідували 12 пожеж, з них 4 – в екосистемах.Про це повідомляє прессслужба ДСНС у Волинській області.Так, о 17:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканців приватного житлового сектору про те, що вогонь охопив декілька дачних будиночків на дачному масиві «Дружба». На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. З’ясувалося, що вогонь поширювався по сухій траві та чагарниках на дачних ділянках, полум’я повністю охопило 4 будиночки та сягнуло п’ятого. Відтак зусилля рятувальників були одночасно спрямовані на зупинення подальшого поширення вогню чагарниками та гасіння дачних будівель.О 18:20 горіння локалізували, о 19:07 – ліквідували. Вогонь знищив 4 будинки, пошкодив дерев’яний піднавіс та частину покрівлі у п’ятому будинку. Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню полум’я на інші будівлі та не допустити перекидання вогню на території житлового сектору, що межує з дачним масивом.За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем невстановлених осіб. Ймовірно, займання поширилося внаслідок випалювання сухої рослинності на одній з дачних ділянок.Крім того, 21 квітня у Маневицькому районі працівники 13-ої державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання сухої трави та чагарників на площі 1,8 га біля села Яблунька. Пожежу сухої трави й чагарників на площі 1 гектар біля села Рокині Луцького району приборкали рятувальники 2-ої державної пожежно-рятувальної частини, а в селі Топільно Рожищенського району горіння сухої трави на такій же площі ліквідували вогнеборці 3-ої державної пожежно-рятувальної служби. Пожежу сухої трави й чагарників на площі 0,9 га поблизу села Радовичі Турійського району ліквідували співробітники 17-ої державної пожежно-рятувальної частини разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Радовичі.Усі загорання трапилися внаслідок необережного поводження з вогнем громадян та зумисного випалювання сухої рослинності на відкритих територіях.

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