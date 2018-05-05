вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють

На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють
У селі Гаразджа Луцького району закриють в'їзд на міське кладовище у поминальну неділю.

Про це інформує Суспільне Волині.

"Під Луцьком закриють кладовище у поминальні вихідні", - розповів директор міського спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар.

Він також зазначив, аби відстежити усю територію (42 га) залучатимуть поліцію і муніципальну варту.

Нагадаємо, що поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цвинтар, Гаразджа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
«З українськими лікарнями не порівняти»: лікар з Луцька розповів про італійські реалії боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 12:10
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
Сьогодні, 12:07
На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють
Сьогодні, 11:47
Через підпал сухої трави на Волині згоріло 4 дачі
Сьогодні, 11:45
Фермер з Волині відшкодував понад 670 тисяч, які держава втратила через його махінації
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На гаразджанському кладовищі освятили церкву. ФОТО На гаразджанському кладовищі освятили церкву. ФОТО
05 травень, 2018, 13:54
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
30 січень, 02:27
Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі
27 грудень, 2019, 15:00
Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
30 жовтень, 2019, 16:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З українськими лікарнями не порівняти»: лікар з Луцька розповів про італійські реалії боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 12:10
 0
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють
Сьогодні, 11:47
 0
Через підпал сухої трави на Волині згоріло 4 дачі
Сьогодні, 11:45
 0
Фермер з Волині відшкодував понад 670 тисяч, які держава втратила через його махінації
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8