На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють
Сьогодні, 11:47
У селі Гаразджа Луцького району закриють в'їзд на міське кладовище у поминальну неділю.
Про це інформує Суспільне Волині.
"Під Луцьком закриють кладовище у поминальні вихідні", - розповів директор міського спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар.
Він також зазначив, аби відстежити усю територію (42 га) залучатимуть поліцію і муніципальну варту.
Нагадаємо, що поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).
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Про це інформує Суспільне Волині.
"Під Луцьком закриють кладовище у поминальні вихідні", - розповів директор міського спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар.
Він також зазначив, аби відстежити усю територію (42 га) залучатимуть поліцію і муніципальну варту.
Нагадаємо, що поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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