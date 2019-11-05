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У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО

У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік. У місті та на території області ввели поліцейські операції для розшуку та затримання зловмисників, котрі втекли з місця події.

Сьогодні, 22 квітня, близько 10.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Академіка Павлова у Львові, - повідомляє ГУНП у Львівській області.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники інших служб та підрозділів. На місці перебуває керівництво поліції Львівщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, Ford світлосірого кольору.

У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку та затримання нападників. Вирішують питання правової кваліфікації події.

Просять усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити нападників, надавати інформацію на лінію 102.

У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО
У Львові невідомі у балаклавах влаштували стрілянину: один чоловік загинув. ФОТО


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Теги: Львів, стрілянина, розшук
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