У Великій Британії від коронавірусу помер українець
Сьогодні, 12:39
У Великій Британії від коронавірусу помер громадянин України.
Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"17 квітня Посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.
Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого приймають рішення щодо кремації тіла.
Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агенцією надає сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.
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Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"17 квітня Посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.
Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого приймають рішення щодо кремації тіла.
Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агенцією надає сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.
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