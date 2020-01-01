вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Великій Британії від коронавірусу помер українець

У Великій Британії від коронавірусу помер українець
У Великій Британії від коронавірусу помер громадянин України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"17 квітня Посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.

Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого приймають рішення щодо кремації тіла.

Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агенцією надає сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Велика Британія, коронавірус, смерть, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 13:00
У трьох містах на Волині сьогодні, 22 квітня, припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:40
У Великій Британії від коронавірусу помер українець
Сьогодні, 12:39
Волинянин здійснив спробу прориву польсько-українського кордону. ФОТО
Сьогодні, 12:28
«З українськими лікарнями не порівняти»: лікар з Луцька розповів про італійські реалії боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19 Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19
Сьогодні, 13:38
В Оксфорді вакцину проти коронавірусу почнуть тестувати на людях В Оксфорді вакцину проти коронавірусу почнуть тестувати на людях
21 квітень, 23:34
На коронавірус обстежили всіх медиків реанімації, в якій помер 19-річний хлопець з Торчина На коронавірус обстежили всіх медиків реанімації, в якій помер 19-річний хлопець з Торчина
17 квітень, 13:52
У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло
16 квітень, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:46
 0
Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19
Сьогодні, 13:38
 0
Розповіли, де перебувають хворі на коронавірус волиняни
Сьогодні, 13:32
 0
У 8 людей, які перетинали кордон через Волинь, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
Сьогодні, 13:22
 0
Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8