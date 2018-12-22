Волинянин здійснив спробу прориву польсько-українського кордону. ФОТО

Волинянин здійснив спробу прориву через кордон, коли повертався з Польщі до України.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Подія трапилася в пункті пропуску «Ягодин», що на українсько-польському кордоні.Повертаючись на Батьківщину «Опелем» польської реєстрації, наш співвітчизник вирішив не витрачати час на прикордонно-митні формальності. Здійснивши наїзд на ногу прикордонника (забій м’яких тканин правої стопи), чоловік спробував прорватися на територію України. Прикордонниками негайно було приведено в дію пристрій примусової зупинки, в результаті чого вдалося пошкодити всі 4 колеса автомобіля. Вже за якихось кількасот метрів від пункту пропуску, спільними зусиллями групи реагування та екіпажу Нацполіції, зловмисника затримали.Як з`ясувалося згодом, за кілька хвилин до вказаних подій чоловік безконтрольно покинув пункт пропуску «Дорохуськ», що на території Польщі.За результатами медичного освідування алкогольних чи наркотичних речовин в організмі чоловіка не виявлено, заборонених речей та предметів в автівці не знайдено. Однак, незважаючи на це, причину свого вчинку житель міста Нововолинськ пояснити не зміг.За вказаними фактами на зловмисника склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст. 204-1, ст. 185-10, ст. 202 КУпАП. До Любомльського відділу Нацполіції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 345 ККУ.Представниками Національної поліції складено протокол огляду місця події та протоколи про адмінправопорушення за ч.1 ст. 126, ч.2 ст. 182 КУпАП.