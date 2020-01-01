Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 13:00
Прощання із загиблим у зоні ООС на Донбасі бійця з Волині Андрієм Шинкаруком відбудеться 23 квітня.
Про це пише Суспільне Волинь.
"Тіло нашого Героя має прибути сьогодні приблизно в 22-й. Батьки повідомили про те, щоб завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Процесія рухатиметься від будинку, де проживав боєць до церкви Святого Михаїла, що у центрі міста. Далі буде прощання", - розповів голова Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук.
Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим.
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Про це пише Суспільне Волинь.
"Тіло нашого Героя має прибути сьогодні приблизно в 22-й. Батьки повідомили про те, щоб завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Процесія рухатиметься від будинку, де проживав боєць до церкви Святого Михаїла, що у центрі міста. Далі буде прощання", - розповів голова Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук.
Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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