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Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Прощання із загиблим у зоні ООС на Донбасі бійця з Волині Андрієм Шинкаруком відбудеться 23 квітня.

Про це пише Суспільне Волинь.

"Тіло нашого Героя має прибути сьогодні приблизно в 22-й. Батьки повідомили про те, щоб завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Процесія рухатиметься від будинку, де проживав боєць до церкви Святого Михаїла, що у центрі міста. Далі буде прощання", - розповів голова Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук.

Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.

У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим.

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Теги: похорон тіло, смерть, загибель, Андрій Шинкарук
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