Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя

Андрієм Шинкаруком відбудеться 23 квітня.



Про це пише



"Тіло нашого Героя має прибути сьогодні приблизно в 22-й. Батьки повідомили про те, щоб завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Процесія рухатиметься від будинку, де проживав боєць до церкви Святого Михаїла, що у центрі міста. Далі буде прощання", - розповів голова Любомльської райдержадміністрації Ігор Оксенчук.



Нагадаємо, що



У Любомльському районі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прощання із загиблим у зоні ООС на Донбасі бійця з Волинівідбудеться 23 квітня.Про це пише Суспільне Волинь. "Тіло нашого Героя має прибути сьогодні приблизно в 22-й. Батьки повідомили про те, щоб завтра о 10-й годині розпочнеться похорон. Процесія рухатиметься від будинку, де проживав боєць до церкви Святого Михаїла, що у центрі міста. Далі буде прощання", - розповів голова Любомльської райдержадміністрації ІНагадаємо, що загинув військовий 20 квітня під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію