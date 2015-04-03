На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим на Донбасі Андрієм Шинкаруком
Сьогодні, 13:20
На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим військовослужбовцем.
Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації від 22 квітня 2020 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням військовслужбовця військової частини А0666 лейтенанта Андрія Шинкарука, - повідомляє ОДА.
На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.
Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня 2020-го року під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.
У Любомльському районі – три дні жалоби за загиблим на Сході воїном
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Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації від 22 квітня 2020 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням військовслужбовця військової частини А0666 лейтенанта Андрія Шинкарука, - повідомляє ОДА.
На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.
Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня 2020-го року під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.
У Любомльському районі – три дні жалоби за загиблим на Сході воїном
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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