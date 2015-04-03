вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим на Донбасі Андрієм Шинкаруком

На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим на Донбасі Андрієм Шинкаруком
На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим військовослужбовцем.

Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації від 22 квітня 2020 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням військовслужбовця військової частини А0666 лейтенанта Андрія Шинкарука, - повідомляє ОДА.

На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.
Нагадаємо, що загинув військовий 20 квітня 2020-го року під час виконання бойових завдань поблизу Мар’їнки.

У Любомльському районі – три дні жалоби за загиблим на Сході воїном


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день жалоби, загибель, військовий, Андрій Шинкарук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив будівельної компанії «ЛДБК» Колектив
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
У 8 людей, які перетинали кордон через Волинь, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
Сьогодні, 13:22
Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Сьогодні, 13:21
На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим на Донбасі Андрієм Шинкаруком
Сьогодні, 13:20
На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища
Сьогодні, 13:13
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим У Любомльському районі оголосили триденну жалобу за загиблим військовим
Сьогодні, 10:42
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 13:00
Розповіли про обставини загибелі офіцера з Волині на Донбасі Розповіли про обставини загибелі офіцера з Волині на Донбасі
21 квітень, 16:24
Помер ще один волинський боєць Помер ще один волинський боєць
03 квітень, 2015, 22:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:46
 0
Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19
Сьогодні, 13:38
 0
Розповіли, де перебувають хворі на коронавірус волиняни
Сьогодні, 13:32
 0
У 8 людей, які перетинали кордон через Волинь, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
Сьогодні, 13:22
 0
Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8