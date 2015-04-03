На Волині 23 квітня – день жалоби за загиблим на Донбасі Андрієм Шинкаруком





Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації від 22 квітня 2020 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням військовслужбовця військової частини А0666 лейтенанта Андрія Шинкарука, - повідомляє ОДА.



На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.

Нагадаємо, що



У Любомльському районі –





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