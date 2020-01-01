На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища
Сьогодні, 13:13
Розповіли, як на Волині проходитимуть поминальні дні в умовах карантину.
Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак закликала у поминальні дні залишатися вдома. Тим паче, що поминальні дні перенесли на червень.
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«Перенесіть похід на цвинтар після закінчення карантину. Сьогодні ми прийняли рішення щодо рекомендації зачинення кладовищ. Щодо цього будуть прийняті відповідні рішення органами місцевого самоврядування», - зауважила посадовиця.
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Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак закликала у поминальні дні залишатися вдома. Тим паче, що поминальні дні перенесли на червень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На поминальну неділю кладовище у Гаразджі закриють
«Перенесіть похід на цвинтар після закінчення карантину. Сьогодні ми прийняли рішення щодо рекомендації зачинення кладовищ. Щодо цього будуть прийняті відповідні рішення органами місцевого самоврядування», - зауважила посадовиця.
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