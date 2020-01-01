На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища





Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак закликала у поминальні дні залишатися вдома. Тим паче, що



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«Перенесіть похід на цвинтар після закінчення карантину. Сьогодні ми прийняли рішення щодо рекомендації зачинення кладовищ. Щодо цього будуть прийняті відповідні рішення органами місцевого самоврядування», - зауважила посадовиця.

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