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На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища

На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища
Розповіли, як на Волині проходитимуть поминальні дні в умовах карантину.

Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак закликала у поминальні дні залишатися вдома. Тим паче, що поминальні дні перенесли на червень.

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«Перенесіть похід на цвинтар після закінчення карантину. Сьогодні ми прийняли рішення щодо рекомендації зачинення кладовищ. Щодо цього будуть прийняті відповідні рішення органами місцевого самоврядування», - зауважила посадовиця.

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Теги: поминальні дні, Волинь, брифінг
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