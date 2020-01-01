Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Сьогодні, 13:21
Пік захворюваності на коронавірус в Україні прогнозують на період між 3 та 8 травня.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, через те, що Україна ще не перейшла цю межу, карантин будуть продовжувати. Це планують зробити до 11 травня включно.
Оскільки саме цю дату прогнозують як таку, коли настане початок сприятливої епідеміологічної ситуації.
Шмигаль додав, що план виходу з карантину складатиметься з 5 етапів.
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Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, через те, що Україна ще не перейшла цю межу, карантин будуть продовжувати. Це планують зробити до 11 травня включно.
Оскільки саме цю дату прогнозують як таку, коли настане початок сприятливої епідеміологічної ситуації.
Шмигаль додав, що план виходу з карантину складатиметься з 5 етапів.
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Коментарі 1
а піки бувають різні,як оказалось.один був 14-го.другий-19-го,тепер ще цей.Все,як оказалось залежить тілбки від прогнозиста.І що то дає?
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