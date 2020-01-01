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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня

Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Пік захворюваності на коронавірус в Україні прогнозують на період між 3 та 8 травня.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, через те, що Україна ще не перейшла цю межу, карантин будуть продовжувати. Це планують зробити до 11 травня включно.

Оскільки саме цю дату прогнозують як таку, коли настане початок сприятливої епідеміологічної ситуації.

Шмигаль додав, що план виходу з карантину складатиметься з 5 етапів.

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Теги: Україна, пік захворюваності, коронавірус
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Коментарі 1
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а піки бувають різні,як оказалось.один був 14-го.другий-19-го,тепер ще цей.Все,як оказалось залежить тілбки від прогнозиста.І що то дає?
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