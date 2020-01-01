Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня

Пік захворюваності на коронавірус в Україні прогнозують на період між 3 та 8 травня.Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр УкраїниЗа його словами, через те, що Україна ще не перейшла цю межу, карантин будуть продовжувати. Це планують зробити до 11 травня включно.Оскільки саме цю дату прогнозують як таку, коли настане початок сприятливої епідеміологічної ситуації.Шмигаль додав, що план виходу з карантину складатиметься з 5 етапів.