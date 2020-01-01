Розповіли, де перебувають хворі на коронавірус волиняни

Розповіли, у яких медзакладах знаходяться хворі на COVID-19 волиняни.Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїк повідомила, що станом на 22 квітня в області госпіталізували 38 хворих на коронавірус осіб, із них – 2 дитини та 1 медпрацівник. Усі інші інфіковані – на амбулаторному лікуванні.На штучній вентиляції легень знаходяться четверо пацієнтів: по одному у Волинській обласній клінічній лікарні та Волинській обласній інфекційній лікарні, ще два – у Нововолинську.Загалом на лікуванні в «інфекційці» – 23 хворих на коронавірусну інфекцію, у Нововолинську – 12.