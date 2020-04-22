На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
Сьогодні, 16:26
Під час святкування Великодніх свят у селі Володимирівка, що у Володимир-Волинському районі трапилася крадіжка.
Про це “Княжому Граду” повідомили у поліції.
Зазначається, що 47-річний житель села повідомив поліції про те, що у період з 19 по 21 квітня у його будинку сталася крадіжка. Зловмисник пошкодив віконну шибу і потрапив у будинок. Звідти викрав автомагнітолу та музину колонку іноземного виробництва.
Загальна вартість викраденого становить 2200 гривень.
Правоохоронці за гарячими слідами встановили, що крадіжку міг скоїти 16-річний житель цього ж села. Тож поліцейські встановлюють місце перебування неповнолітнього.
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Про це “Княжому Граду” повідомили у поліції.
Зазначається, що 47-річний житель села повідомив поліції про те, що у період з 19 по 21 квітня у його будинку сталася крадіжка. Зловмисник пошкодив віконну шибу і потрапив у будинок. Звідти викрав автомагнітолу та музину колонку іноземного виробництва.
Загальна вартість викраденого становить 2200 гривень.
Правоохоронці за гарячими слідами встановили, що крадіжку міг скоїти 16-річний житель цього ж села. Тож поліцейські встановлюють місце перебування неповнолітнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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