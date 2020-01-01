Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19

У Волинській ОДА відповіли на чутки стосовно смерті завідувача хірургічним відділенням КНП "Рожищенська ЦРЛ"Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, 21 квітня передчаснохірурга Миколи Солодухи.«Царство небесне пану Миколі. Я запевняю всіх, що його смерть не пов’язана з коронавірусною інфекцією. Якщо є якісь сумніви, то я хочу їх розвіяти», - зазначила заступниця голови облдержадміністрації