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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19

Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19
У Волинській ОДА відповіли на чутки стосовно смерті завідувача хірургічним відділенням КНП "Рожищенська ЦРЛ" Солодухи Миколи Васильовича.

Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, 21 квітня передчасно обірвалося життя відомого у Рожищенському районі хірурга Миколи Солодухи.

«Царство небесне пану Миколі. Я запевняю всіх, що його смерть не пов’язана з коронавірусною інфекцією. Якщо є якісь сумніви, то я хочу їх розвіяти», - зазначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.



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Теги: смерть, коронавірус, лікарь
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