Забудовник «Єврохолдінг» підготував акційні великодні пропозиції для покупців*





Локація «Яровиця»



Житловий комплекс «Яровиця» – це сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Переваги «Яровиці» – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.



До кінця травня у «Яровиці» пропонують квартиру місяця, пакетні пропозиції та цікаву акцію на 2-3 кімнатні квартири - «Даруємо 3,66 кв.м».



Акція «Даруємо 3,66 кв.м»



Нині у зв'язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася у всьому світі, популярним та актуальним стало бажати «36,6», тобто здоров'я. Адже це – найцінніше. У «Яровиці» теж вирішили побажати своїм клієнтам «36,6». Але тут зробили це оригінальним способом і не лише на словах. Тож дарують аж 3,66 кв.м тим, хто купує у «Яровиці» 2-3 кімнатні квартири у 6 зданому будинку. Або ж можна обрати у подарунок комірку.



Що зручно: є вибір планування квартир та ще можна обрати поверх. Зауважують, що залищилося всього 9 квартир, тож варто поспішати.



Квартира місяця у «Яровиці»



Квартира місяця знаходиться у 10 будинку, що сьогодні має 95% готовності. Вартість від 14 950 грн/кв.м



Переваги квартири: світла спальня з лоджією, простора вітальня, два санвузли, наявність гардеробної, простора та затишна кухня.



Пакетна пропозиція «Квартира + паркінг»



Вигода: купуючи будь-яку квартиру комплексу разом з паркомісцем, клієнт отримує знижку 25 000 грн, є можливість розтермінування до 24 місяців. Квартира з паркінгом є досить вигідною інвестицією, яка в майбутньому має хороші перспективи капіталізації.



Локація «DREAM TOWN»



Цей житловий комплекс вже встигли назвати кварталом нових лучан з сучасною стильною архітектурою у центральній частині міста. Це - утеплений дім з панорамними вікнами.



Його переваги – власний дитячий садочок, комфортне подвір’я з якісним спортивним та яскравим дитячим простором, новітній підземний паркінг.



У «DREAM TOWN» цієї весни пропонують численний вибір планувань та метражу.



Знижка 500 грн/кв.м на 2- та 3-кімнатні квартири (або комірка у подарунок) та 300грн/кв.м на 1-кімнатні квартири комплексу.



На всі квартири від компанії «Єврохолдінг» діє програма LITE-розтермінування.



Можливості цієї програми:



- перший внесок можливий від 10% від встановленої вартості квартири;



- тривалість розтермінування до 24 місяців;



- на паркінг - 0% переплат;



Термін дії акційних пропозицій – до 27.05.2020.



Консультаційний центр «Яровиця»:

050 402 05 05



Консультаційний центр «DREAM TOWN»:

099 327 27 27



Телеграм канал:

https://t.me/novobudovy_lutsk





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