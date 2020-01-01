Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО

Карантинні обмеження в Україні триватимуть щонайменше до 11 травня включно.Таке рішення прийняли сьогодні, 22 квітня, під час засідання Кабміну.Прем’єр-міністр України, що в Україні ще не настав пік захворюваності на коронавірус, тому карантин треба продовжувати. Пік прогнозують між 3 і 8 травня.За його словами, план виходу з карантину складається з 5 етапів.«Є стартова точка реалізації цього плану, ми її умовно можемо назвати день "К", або день "кінця карантину".Цей день або початок реалізації нашого плану ми можемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня.Основні умови настання першого дня виходу з карантину – це, як мінімум, протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання мав би не змінюватися, мав би коливатися в межах плюс-мінус 5%.Друга умова. Лікарні мають бути заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 50%. Зараз наші лікарні заповнені хворими на 10%, це означає, що ми сьогодні йдемо помірним сценарієм, коли медицина приймати хворих на коронавірус.Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину і реалізовуємо наступні 4 етапи. Вони також є, прописані, ми їх повідомимо розкажемо за яких умов буде наставати кожен з цих етапів», - сказав Шмигаль.Міністр охорони здоров’язауважив, що у проекті постанови, яку розглядає уряд, пропонують дозволити перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові, а також допускати до роботи осіб, які зобов’язані проходити профогляд, але не можуть це зробити через карантин. Ці пропозиції врахували члени засідання.Нагадаємо, 12 березня на всій території України для протидії коронавірусу офіційно розпочався карантин. За 2 тижні після цього Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та подовжив карантин на місяць - до 24 квітня.