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Священник з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування

Священник з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування
Настоятель парафії святителя Миколая Чудотворця в селі Скірче Горохівського району Павло Борунов потребує значної суми грошей на лікування.

Про це повідомляє "12 канал".

Священник зазначає, що хворіє вже 4 місяці, однак лікування не дало потрібного ефекту.

“Добрі люди допомогли мені зв’язатися із Львівською лікарнею швидкої медичної допомоги, де мені обіцяють провести комплексне дослідження і стаціонарне лікування. Тому прошу у Вас найперше молитви про зцілення і посильної фінансової допомоги. Дякую Вам і простіть мене”, – розповів священник.

Допомогти отцю Павлу можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 2213 0727 – Борунова Ірина

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Теги: допомога, Волинь, священник
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