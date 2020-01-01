Священник з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування

Павло Борунов потребує значної суми грошей на лікування.



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Священник зазначає, що хворіє вже 4 місяці, однак лікування не дало потрібного ефекту.



“Добрі люди допомогли мені зв’язатися із Львівською лікарнею швидкої медичної допомоги, де мені обіцяють провести комплексне дослідження і стаціонарне лікування. Тому прошу у Вас найперше молитви про зцілення і посильної фінансової допомоги. Дякую Вам і простіть мене”, – розповів священник.



Допомогти отцю Павлу можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 2213 0727 – Борунова Ірина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель парафії святителя Миколая Чудотворця в селі Скірче Горохівського районупотребує значної суми грошей на лікування.Про це повідомляє "12 канал". Священник зазначає, що хворіє вже 4 місяці, однак лікування не дало потрібного ефекту.“Добрі люди допомогли мені зв’язатися із Львівською лікарнею швидкої медичної допомоги, де мені обіцяють провести комплексне дослідження і стаціонарне лікування. Тому прошу у Вас найперше молитви про зцілення і посильної фінансової допомоги. Дякую Вам і простіть мене”, – розповів священник.

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