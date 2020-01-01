Священник з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування
Сьогодні, 14:11
Настоятель парафії святителя Миколая Чудотворця в селі Скірче Горохівського району Павло Борунов потребує значної суми грошей на лікування.
Про це повідомляє "12 канал".
Священник зазначає, що хворіє вже 4 місяці, однак лікування не дало потрібного ефекту.
“Добрі люди допомогли мені зв’язатися із Львівською лікарнею швидкої медичної допомоги, де мені обіцяють провести комплексне дослідження і стаціонарне лікування. Тому прошу у Вас найперше молитви про зцілення і посильної фінансової допомоги. Дякую Вам і простіть мене”, – розповів священник.
Допомогти отцю Павлу можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 2213 0727 – Борунова Ірина
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Про це повідомляє "12 канал".
Священник зазначає, що хворіє вже 4 місяці, однак лікування не дало потрібного ефекту.
“Добрі люди допомогли мені зв’язатися із Львівською лікарнею швидкої медичної допомоги, де мені обіцяють провести комплексне дослідження і стаціонарне лікування. Тому прошу у Вас найперше молитви про зцілення і посильної фінансової допомоги. Дякую Вам і простіть мене”, – розповів священник.
Допомогти отцю Павлу можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 2213 0727 – Борунова Ірина
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