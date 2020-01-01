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Де у Луцьку не буде світла 23 квітня

Де у Луцьку не буде світла 23 квітня
У четвер, 23 квітня, на деяких вулицях Луцька тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:

- 13:30 до 17:00 - вул. Грушевського 4, 4а, 6а, 8, 10, 12; вул. Шухевича 2, 3; вул. Перемоги 1а, 3, 5.

Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: відключення, світло, Луцьк
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