Де у Луцьку не буде світла 23 квітня
Сьогодні, 19:00
У четвер, 23 квітня, на деяких вулицях Луцька тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:
- 13:30 до 17:00 - вул. Грушевського 4, 4а, 6а, 8, 10, 12; вул. Шухевича 2, 3; вул. Перемоги 1а, 3, 5.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, електропостачання буде відсутнє у такий час та за такими адресами:
- 13:30 до 17:00 - вул. Грушевського 4, 4а, 6а, 8, 10, 12; вул. Шухевича 2, 3; вул. Перемоги 1а, 3, 5.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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