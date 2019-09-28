Двоє молодиків обікрали волинян на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:20
Перед судом постануть двоє мешканців Нововолинська за вчинення понад десятка крадіжок і незаконного проникнення до житла.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Зауважують, що 21-річний злодій із обвинувачених уже мав судимість за грабежі та крадіжки, а нові злочини вчинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Щодо 19-річного зловмисника - в суді слухається провадження про незаконне заволодіння ним транспортним засобом.
Як встановило слідство, вони спільно упродовж листопада 2019 – січня 2020 року обікрали 11 осель у Нововолинську, завдавши потерпілим майнової шкоди на понад 520 тисяч гривень.
Злодії викрадали все: ювелірні вироби, техніку, гроші, алкогольні напої та продукти харчування.
В одне з помешкань вони проникли, нічого звідти не викравши, тому їх обвинувачують ще і у незаконному проникненні до житла.
Окрім того, під час обшуку в оселі старшого із обвинувачених правоохоронці знайшли патрони, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Отож чоловіка судитимуть ще і за незаконне поводження із бойовими припасами.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Зауважують, що 21-річний злодій із обвинувачених уже мав судимість за грабежі та крадіжки, а нові злочини вчинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Щодо 19-річного зловмисника - в суді слухається провадження про незаконне заволодіння ним транспортним засобом.
Як встановило слідство, вони спільно упродовж листопада 2019 – січня 2020 року обікрали 11 осель у Нововолинську, завдавши потерпілим майнової шкоди на понад 520 тисяч гривень.
Злодії викрадали все: ювелірні вироби, техніку, гроші, алкогольні напої та продукти харчування.
В одне з помешкань вони проникли, нічого звідти не викравши, тому їх обвинувачують ще і у незаконному проникненні до житла.
Окрім того, під час обшуку в оселі старшого із обвинувачених правоохоронці знайшли патрони, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Отож чоловіка судитимуть ще і за незаконне поводження із бойовими припасами.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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