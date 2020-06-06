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Як пом'янути померлих вдома під час карантину

Як пом'янути померлих вдома під час карантину
Цього року після Великодня через карантинні заходи українці не зможуть пом'янути своїх рідних на могилах, оскільки кладовища в у поминальну неділю будуть закриті. Але звершення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу, 6 червня 2020 року.

Про це на своїй сторінці у facebook написав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Саме тому помолитися вдома та подати онлайн-записки за упокій – це вияв нашої любові до померлих та можливість згадати їхні добрі справи, коли вони були ще тут, поруч з нами. Хоч їхнє земне життя завершилося, та пам’ять про них, про їхні благі діла у цьому світі, тепло, радість та турботу, яку вони дарували іншим, продовжують жити у наших спогадах, серцях та у молитвах, - йдеться у дописі.

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Теги: поминальна неділя, поради, Єпіфаній
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