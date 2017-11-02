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Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця

Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця
У Польщі за напад на громадянина України затримали 46-річного чоловіка.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Гданська, інцидент стався серед білого дня поруч з продуктовим магазином у гданському мікрорайоні Бжежьно.

Українець зробив покупки та вийшов з пакетом з магазину. Після цього на нього ззаду напав чоловік: вдарив по потилиці ланцюгом. Коли постраждалий впав на землю, нападник вихопив у нього пакет з продуктами та втік.

До українця викликали “швидку” свідки інциденту. Чоловіка відвезли до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Нападника ж вислідили й затримали всього через кількадесят хвилин біля одного з будинків, розташованого за кілька сотень метрів від місця злочину.

46-річному жителю Гданська пред'явили звинувачення в грабежі. За це йому може загрожувати до 12 років в'язниці.

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Теги: Польща, напад, українець
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