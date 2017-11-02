Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця





Як пoвідoмляє



Українець зробив покупки та вийшов з пакетом з магазину. Після цього на нього ззаду напав чоловік: вдарив по потилиці ланцюгом. Коли постраждалий впав на землю, нападник вихопив у нього пакет з продуктами та втік.



До українця викликали “швидку” свідки інциденту. Чоловіка відвезли до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Нападника ж вислідили й затримали всього через кількадесят хвилин біля одного з будинків, розташованого за кілька сотень метрів від місця злочину.



46-річному жителю Гданська пред'явили звинувачення в грабежі. За це йому може загрожувати до 12 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі за напад на громадянина України затримали 46-річного чоловіка.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Гданська, інцидент стався серед білого дня поруч з продуктовим магазином у гданському мікрорайоні Бжежьно.Українець зробив покупки та вийшов з пакетом з магазину. Після цього на нього ззаду напав чоловік: вдарив по потилиці ланцюгом. Коли постраждалий впав на землю, нападник вихопив у нього пакет з продуктами та втік.До українця викликали “швидку” свідки інциденту. Чоловіка відвезли до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Нападника ж вислідили й затримали всього через кількадесят хвилин біля одного з будинків, розташованого за кілька сотень метрів від місця злочину.46-річному жителю Гданська пред'явили звинувачення в грабежі. За це йому може загрожувати до 12 років в'язниці.

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