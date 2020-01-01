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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин

Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин
В Україні продовжили карантин до 11 травня, за підсумками засідання уряду 22 квітня. Знімати обмежувальні заходи планують поступово: в першу чергу відкриють парки і непродовольчі магазини, повернуть побутові послуги.

Для чого необхідно продовжувати карантин і як можна убезпечитися від інфікування, Корреспондент запитав у завідувача наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації в Інституті епідеміології інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Сергія Борщова.

Карантин потрібен не для того, щоб населення не захворіло. Карантинні обмеження потрібні для розтягування епідемії на час і для уникнення спалаху.

"В Україні медустанови просто не готові приймати величезну кількість хворих, і в разі, якщо їх буде багато, їх буде нікому лікувати. Причина - через оновлення системи медики вже давно працюють в інших країнах. Тих, що є, не вистачає", - зазначає Борщов.

Чому карантин - єдиний вихід. Прогнозувати, коли в Україні настане пік епідемії, досить складно, каже фахівець.

Оскільки, враховуючи, що немає ні вакцини, ні захисту від захворювання, поки не заразиться 70-80 відсотків населення, процес інфікування триватиме. Тому карантин поки є єдиним виходом призупинення поширення інфекції.

Навіщо потрібні тести на антитіла. Паралельно необхідно проводити масове тестування серед населення на наявність імуноглобулінів, які могли б дати належний опір коронавірусу.

"Люди, у яких буде виявлено достатню кількість цих антитіл і при цьому у них не буде виявлено ще якихось вірусів, зможуть спокійно виходити з карантину, оскільки не є заразними і мають у своєму організмі стійку сприйнятливість до цієї інфекції", - сказав експерт.

Відзначимо, що така концепція отримала назву "паспорт імунітету" і розглядається в таких країнах, як Італія, Німеччина і США. Але дослідження показують, що антитіла не корелюються з імунітетом. Про це докладно в матеріалі Чому імунітет проти COVID-19 під питанням.

Захворіти повинні майже всі. Як пояснює Борщов, щоб призупинити поширення коронавірусу, необхідно, щоб ним перехворіли не менше 70-80 відсотків населення. Але і це не стане абсолютним захистом, оскільки майже всі віруси мають тенденцію до мутації.

"Звичайно, віруси мутують в сторону послаблення своїх агресивних якостей. У всякому разі, так було з грипом. Але щодо коронавірусу, поки складно сказати", - підкреслює лікар.

Вакцина не стане порятунком. Що стосується вакцинації, то навіть у разі, якщо вакцина буде розроблена, стовідсоткової гарантії, що людина при цьому на заразиться, вона не дає, оскільки її розробляють на основі самого генома вірусу.

Якщо вірус мутує, то вакцинацію доведеться повторювати, як, наприклад, це відбувається з грипом, від якого прищеплюються щорічно. Універсального щеплення, від того ж грипу, поки не існує. Як і не існує універсального методу для визначення зараження коронавірусом.

Результати тестів - не істина. За словами інфекціоніста, всі методи аналізу на коронавірус можуть давати помилкові результати.

"Та ж ПЛР-діагностика, на яку зараз всі орієнтуються, може показувати, як помилково-негативний, так і хибно-позитивний результат. Саме тому кожен аналіз варто зіставляти з клінікою захворювання - і розуміти, про що йде мова. Аналіз не є істиною в останній інстанції. Ось чому в тому ж протоколі МОЗ рекомендують проводити ПЛР хворому двічі", - пояснює інфекціоніст.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: інфекціоніст, карантин, Україна
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