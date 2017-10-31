Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ

Розповіли про епідеміологічну ситуацію в Луцьку на 22 квітня.Про це йдеться на сайті мерії.Нагадаємо, на Волині - 176 випадків захворювання на COVID-19. Продовжують перевірку та обстеження контактних осіб.Протягом доби сімейні лікарі зареєстрували 209 випадків захворювання на ГРВІ та грип у Луцьку: 128 — у дітей, 81 — у дорослих; виявили 1 випадок захворювання пневмонією.Варто відзначити, що у Луцьку територія кладовищ буде закритою протягом суботи-неділі, аби не допустити порушення правил карантину та скупчення вірян під час поминальних днів.