Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ
Сьогодні, 16:41
Розповіли про епідеміологічну ситуацію в Луцьку на 22 квітня.
Про це йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, на Волині - 176 випадків захворювання на COVID-19. Продовжують перевірку та обстеження контактних осіб.
Протягом доби сімейні лікарі зареєстрували 209 випадків захворювання на ГРВІ та грип у Луцьку: 128 — у дітей, 81 — у дорослих; виявили 1 випадок захворювання пневмонією.
Варто відзначити, що у Луцьку територія кладовищ буде закритою протягом суботи-неділі, аби не допустити порушення правил карантину та скупчення вірян під час поминальних днів.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, на Волині - 176 випадків захворювання на COVID-19. Продовжують перевірку та обстеження контактних осіб.
Протягом доби сімейні лікарі зареєстрували 209 випадків захворювання на ГРВІ та грип у Луцьку: 128 — у дітей, 81 — у дорослих; виявили 1 випадок захворювання пневмонією.
Варто відзначити, що у Луцьку територія кладовищ буде закритою протягом суботи-неділі, аби не допустити порушення правил карантину та скупчення вірян під час поминальних днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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