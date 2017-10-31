вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ

Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ
Розповіли про епідеміологічну ситуацію в Луцьку на 22 квітня.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, на Волині - 176 випадків захворювання на COVID-19. Продовжують перевірку та обстеження контактних осіб.

Протягом доби сімейні лікарі зареєстрували 209 випадків захворювання на ГРВІ та грип у Луцьку: 128 — у дітей, 81 — у дорослих; виявили 1 випадок захворювання пневмонією.

Варто відзначити, що у Луцьку територія кладовищ буде закритою протягом суботи-неділі, аби не допустити порушення правил карантину та скупчення вірян під час поминальних днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти
Сьогодні, 16:55
Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ
Сьогодні, 16:41
На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
Сьогодні, 16:26
Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин
Сьогодні, 16:20
На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус
27 січень, 10:26
Лучан закликають робити щеплення проти грипу Лучан закликають робити щеплення проти грипу
31 жовтень, 2017, 11:36
За тиждень понад 7 тисяч людей на Волині захворіли на грип та ГРВІ За тиждень понад 7 тисяч людей на Волині захворіли на грип та ГРВІ
23 березень, 17:36
У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип
11 березень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти
Сьогодні, 16:55
 0
Протягом доби у Луцьку зафіксували 209 випадків грипу та ГРВІ
Сьогодні, 16:41
 0
На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
Сьогодні, 16:26
 0
Інфекціоніст пояснив, чому в Україні продовжили карантин
Сьогодні, 16:20
 0
На трасі Турійськ-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8