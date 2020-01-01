Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти





Про це йшлося під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Старовижівської селищної ради.



КПП №1 буде на вул. Ковельська (біля АЗС «Укрнафта», на перетині вулиць Ковельська та Об’їздна);

КПП №2: вул. Брідківська (біля приміщення Старовижівської філії ПРАТ «Волиньобленерго»);

КПП №3: урочище Мухова хвоїна (на перетині вулиць Лісова та Мисливська);

КПП №4: вул. Незалежності (біля прохідної державного підприємства «Старовижівський держлісгосп»).



На контрольно-пропускних пунктах забезпечать цілодобове чергування працівників поліції, служби надзвичайних ситуацій та медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі зростанням на території громади кількості хворих на COVID-19 прийняли рішення встановити 4 контрольно-пропускних пункти у Старій Вижівці.Про це йшлося під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Старовижівської селищної ради.КПП №1 буде на вул. Ковельська (біля АЗС «Укрнафта», на перетині вулиць Ковельська та Об’їздна);КПП №2: вул. Брідківська (біля приміщення Старовижівської філії ПРАТ «Волиньобленерго»);КПП №3: урочище Мухова хвоїна (на перетині вулиць Лісова та Мисливська);КПП №4: вул. Незалежності (біля прохідної державного підприємства «Старовижівський держлісгосп»).На контрольно-пропускних пунктах забезпечать цілодобове чергування працівників поліції, служби надзвичайних ситуацій та медиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію