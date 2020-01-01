Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти
Сьогодні, 16:55
У зв’язку зі зростанням на території громади кількості хворих на COVID-19 прийняли рішення встановити 4 контрольно-пропускних пункти у Старій Вижівці.
Про це йшлося під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Старовижівської селищної ради.
КПП №1 буде на вул. Ковельська (біля АЗС «Укрнафта», на перетині вулиць Ковельська та Об’їздна);
КПП №2: вул. Брідківська (біля приміщення Старовижівської філії ПРАТ «Волиньобленерго»);
КПП №3: урочище Мухова хвоїна (на перетині вулиць Лісова та Мисливська);
КПП №4: вул. Незалежності (біля прохідної державного підприємства «Старовижівський держлісгосп»).
На контрольно-пропускних пунктах забезпечать цілодобове чергування працівників поліції, служби надзвичайних ситуацій та медиків.
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Про це йшлося під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Старовижівської селищної ради.
КПП №1 буде на вул. Ковельська (біля АЗС «Укрнафта», на перетині вулиць Ковельська та Об’їздна);
КПП №2: вул. Брідківська (біля приміщення Старовижівської філії ПРАТ «Волиньобленерго»);
КПП №3: урочище Мухова хвоїна (на перетині вулиць Лісова та Мисливська);
КПП №4: вул. Незалежності (біля прохідної державного підприємства «Старовижівський держлісгосп»).
На контрольно-пропускних пунктах забезпечать цілодобове чергування працівників поліції, служби надзвичайних ситуацій та медиків.
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