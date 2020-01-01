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У Нововолинську двоє пацієнтів одужали від коронавірусу

У Нововолинську двоє пацієнтів одужали від коронавірусу
У Нововолинську двоє людей, які разом із першим хворим на коронавірус оздоровлювалися у санаторії «Червона калина» і поверталися з ним додому, 22 квітня отримали від’ємні результати тестів.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

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Зазначається, що тестування проводили методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19. Повторне тестування також не виявило у них хвороби.

Нагадаємо, помер 72-річний житель Нововолинська, який повернувся з санаторію "Червона калина" і був хворим на коронавірус.

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Теги: пацієнти, COVID-19, Нововолинськ
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