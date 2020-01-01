У Нововолинську двоє пацієнтів одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:11
У Нововолинську двоє людей, які разом із першим хворим на коронавірус оздоровлювалися у санаторії «Червона калина» і поверталися з ним додому, 22 квітня отримали від’ємні результати тестів.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
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Зазначається, що тестування проводили методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19. Повторне тестування також не виявило у них хвороби.
Нагадаємо, помер 72-річний житель Нововолинська, який повернувся з санаторію "Червона калина" і був хворим на коронавірус.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція встановлює, що робив у санаторії «Червона калина» померлий від коронавірусу волинянин
Зазначається, що тестування проводили методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19. Повторне тестування також не виявило у них хвороби.
Нагадаємо, помер 72-річний житель Нововолинська, який повернувся з санаторію "Червона калина" і був хворим на коронавірус.
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