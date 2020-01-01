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Продовження карантину: чого це вартуватиме українцям. ВІДЕО

Продовження карантину: чого це вартуватиме українцям. ВІДЕО
Карантинні обмеження позбавляють роботи та заробітних плат багатьох українців, бо підприємства просто не мають обігових коштів для сплати. Частина людей узагалі буде звільнена з робочих місць. І це та висока ціна, яку сплачують українці за продовження карантину. Та попри це, далеко не всі дослухаються до рекомендацій та вказівок уряду.

Про це у своєму відеоблозі розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише Конкурент.

Нагадаємо, що за останнім рішенням уряду карантин продовжили до 11 травня.

Тарас Шкітер погоджується, що певні причини продовжити обмеження є. Наприклад, з-за кордону повернулося чимало українців, багато хто попри заклики, пішов до храмів на Великдень чи до родичів на святкування.

Але, як вважає Тарас Шкітер, немає сенсу вводити суворий карантин і не контролювати його дотримання. Адже таке зневажливе ставлення до рекомендації може продовжитися.

Нині, на думку співзасновника Громадянського Руху “СВІДОМІ”, є сенс дозволити працювати хоча б невеликому бізнесу, магазинам чи перукарням, аби дати економіці поштовх.

“Карантинні обмеження потрібно дещо послабити. Але ті карантинні обмеження, які лишаться, мають урядом, державою контролюватися, контролюватися дотримання цих обмежень. Лише так ми дамо ковток економіці і виправдаємо ту ціну, яку усі ми з вами платимо за продовження карантину до 11 травня”, - зазначив Тарас Шкітер.


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Теги: Тарас Шкітер, карантин, Луцьк
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