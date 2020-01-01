В Україні запустили електронні студентські квитки
Сьогодні, 18:00
В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.
"Декілька тижнів тому ми запустили, але не було можливості презентувати... ми запустили електронні "студентські". Також ми на передовій у світі з цієї послуги, тому що у нас до 1 млн студентів і вони мають можливість використовувати електронні "студентські", які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.
Він зазначає, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.
"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.
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Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.
"Декілька тижнів тому ми запустили, але не було можливості презентувати... ми запустили електронні "студентські". Також ми на передовій у світі з цієї послуги, тому що у нас до 1 млн студентів і вони мають можливість використовувати електронні "студентські", які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.
Він зазначає, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.
"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.
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