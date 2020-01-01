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В Україні запустили електронні студентські квитки

В Україні запустили електронні студентські квитки
В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.

"Декілька тижнів тому ми запустили, але не було можливості презентувати... ми запустили електронні "студентські". Також ми на передовій у світі з цієї послуги, тому що у нас до 1 млн студентів і вони мають можливість використовувати електронні "студентські", які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.

Він зазначає, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.

"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.

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Теги: електронний студентський, Україна
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